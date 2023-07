Abodi torna a parlare di Jankto | «Travisato | ecco cosa ho detto»

(Di lunedì 10 luglio 2023) Le parole di Andrea, ministro dello Sport, sul caso: il ministro ha voluto replicare alla notizia riportata sui social Il ministro dello Sport, Andrea, parlando a Radio 24 ha commentato il possibile arrivo dial Cagliari con le seguenti parole: «Se devo essere altrettanto sincero non amo, in generale, le ostentazioni, ma le scelte individuali vanno rispettate», parlando del coming out del calciatore ceco. Qualche ora dopo il ministro ha risposto su Twitter al profilo di Sportface, che aveva riportato la notizia. Di seguito le sue parole. «Ad esser corretti ho risposto dicendo: per me esistono le persone. Ho parlato di rispetto per le scelte e, aggiungo con convinzione e per correttezza, per la natura umana.Rispetto è un valore non equivocabile,da garantire. Poi, posso non condividere ...

