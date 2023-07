... ad esempio la flat tax orizzontale' ledella segretaria del Partito Democratico a ... criticando prima Giancarlo Giorgetti, poi Andrea: 'Ho sentito il ministro Giorgetti chiedere chi ...Roma, 10 lug. Ledel ministrosono molto gravi, ha usato uno dei classici argomenti omofobi. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando a Metropolis sui siti del gruppo Gedi. Il ragionamento, ..."Resto inorridita per leusate dal Ministro Andreache definisce 'ostentazione' la scelta del calciatore Jakub Jankto di dichiarare il proprio orientamento sessuale. Le affermazioni ...

Abodi e le parole su Jankto, Schlein: "Gravi e omofobe" Adnkronos

E' polemica sulle dichiarazioni del ministro dello Sport Abodi in merito al calciatore Jankto che pochi mesi fa ha fatto coming out. "Non amo le ostentazioni", ha detto Abodi, attirando alcuni attacch ...Elly Schlein ripropone una nuova tassa per i cittadini italiani. “Il Pd presenterà domani le sue proposte sulla delega fiscale tra cui ...