Così la segretaria del Pd, Elly Schlein , a Metropolis , il web talk del gruppo Gedi, a proposito delledel ministro dello Sport, Andrea, che ha definito "un'ostentazione" il coming out ..."Resto inorridita per leusate dal Ministro Andreache definisce 'ostentazione' la scelta del calciatore Jakub Jankto di dichiarare il proprio orientamento sessuale. Le affermazioni ...Ledi. Cosa ha dettosul Pride . Le reazioni . Jankto torna in Italia. Dopo aver giocato nel nostro Paese per Udinese e Sampdoria, Jakub Jankto sta per iniziare una nuova ...

Abodi e le parole su Jankto, Schlein: "Gravi e omofobe" Adnkronos

Il ritorno in Italia di Jakub Jankto, centrocampista ceco di 27 anni, prossimo alla firma con il Cagliari, ha appena riaperto il dibattito sull'omosessualità nel calcio. Il primo "polverone" si è alza ...