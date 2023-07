A volte il silenzio è d' oro La Russa | gli avvocati bacchettano il legale della ragazza

(Di lunedì 10 luglio 2023) "Quello che stiamo leggendo in questi giorni sul caso del figlio del Presidente del Senato ci costringe ancora una volta ad alcune riflessioni sui rapporti tra diritto all'informazione, presunzione di innocenza e doveri deontologici (e non solo) di giornalisti, magistrati, forze dell'ordine e": la Camera penale di Milano interviene così sulla vicenda del presunto stupro per il quale è stato denunciato Leonardo Apache La. "Si cercano e si forniscono dettagli sulle abitudini dei ragazzi, si intervistano gli amici, i conoscenti e gli esperti; alcuni quotidiani già titolano 'è caccia ai testimoni' - si legge nella nota del consiglio direttivoCamera penale -. Ci chiediamo a chi giovi tutto questo. Non alla persona offesa, la cui vita verrà scandagliata per poter scrivere ancora qualche pagina di giornale o per poterla ...

... guidato da Monica Lucarelli, è stato piùmesso al vaglio dagli inquirenti. Apprezzata e ... conclude, del "momento in cui anch'io avrò la possibilità di rispondere e non subire in". ©...previsto un intervento sulla previdenza integrativa con l'avvio di un nuovo semestre di...8il minimo e i contributi versati interamente con il calcolo contributivo. Poiché per i 30enni ...... la mia proposta è di trasformare quelin unassenso. A questo punto - ha ... così come piùsottolineato dal Viceministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo. L'...

Nuovi arresti di giornaliste in Iran. I media non scelgano il silenzio articolo21

Barbara d’Urso, alcuni noti volti tv rompono il silenzio dopo il suo addio a Mediaset Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare dell’uscita di Barbara D’Urso dal… Leggi ...DETENUTA NAZILA MAROOFIAN. NUOVE CONDANNE: SOLIDARIETA’ ALL’ATTIVISTA GOLROKH EBRAHIMI IRAEE. L’APPELLO DI GIULIA GIORNALISTE: “I MEDIA NON SCELGANO IL SILENZIO! NON ABBASSIAMO L’ATTENZIONE!” Giulia ...