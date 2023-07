A Napoli la destra celebra Berlusconi col convegno bipartisan | ma Forza Italia non c’è | gelo con Martusciello

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 10 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCon unlanapoletanaSilvio, a un mese dalla scomparsa: ma spicca l’assenza di. Non c’è traccia dei colonnelli campani di Fi, nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino. Dà forfait il deputato azzurro Giorgio Mulè, inserito tra i relatori, all’incontro sul tema “: Leadership, Potere, Popolo”, promosso dal movimento politico culturale Polo Sud, presieduto dall’ex parlamentare Amedeo Laboccetta. In compenso, non solo sono presenti Lega e Fratelli d’. Ma in sala c’è tanta sinistra a ricordare il fondatore di. Dall’ex governatore Antonio Bassolino a Umberto Ranieri, ex sottosegretario agli ...