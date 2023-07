A Benevento arriva l’AperiPride | l’evento della cooperativa sociale Social Lab 76

(Di lunedì 10 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiOffrire un momento di divertimento e condivisione ma soprattutto uno spazio di dibattito sui diritticomunità LGBT+. Con questo intento nasce, organizzato adallaLab 76 per mercoledì 12 luglio alle ore 17 al Caffè delle Streghe di palazzo Paolo V. Un aperitivo con musica e giochi, che vedrà la presenza degli attivisti di due associazioni LGBT+ campane: ApplePie di Avellino e Rain Arcigay di Caserta.rientra nel ciclo di appuntamenti estivi del progetto OPS! Operatori di Solidarietà, finanziato dalla presidenza del Consiglio dei ministri, che per due anni ha formato le classi di cinque istituti superiori trae provincia sul contrasto ...

Permane la grave carenza di anestesisti al «Rummo» che continua a ricorrere alle autoconvenzioni per garantire i livelli essenziali di assistenza e i necessari servizi all'utenza.21 aprile – 1°maggio 2023: sono i giorni in cui la diocesi di Benevento ha vissuto un avvenimento straordinario, la Peregrinatio della Madonna delle Grazie nelle otto zone pastorali per celebrare i tr ...