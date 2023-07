Zverev | «Se gioca così | Berrettini può vincere Wimbledon»

(Di domenica 9 luglio 2023) Ieri Matteoha battuto Saschain tre set dopo un match perfetto. Ora è agli ottavi di: lunedì affronterà il numero uno del mondo, Carlo Alcaraz. La Stampa scrive cheha riconosciuto ache,ndo, può arrivare a. “«Se giochi, puoiil torneo». L’ha detto Sascha, stringendo la mano a Matteo dopo i tre set con cui il campione ritrovato lo ha spedito a casa al terzo turno di. Lui l’ha detto, in molti l’hanno pensato. Perché, atterrato a Londra senza neppure la certezza di poterre, oggi in campo assomiglia molto al campione ...

Il romano supera, testa di serie numero 19, per 6 - 3, 7 - 6 (7 - 4), 7 - 6 (7 - 5) in 2h27'. Berrettiniun primo set estremamente solido. Concede e annulla una sola palla break, sfrutta ...E' il torneo più antico e affascinante del mondo del tennis: quest'anno sil' edizione numero ...(GER) - Y. Watanuki (GIA) 6 - 4; 5 - 7; 6 - 2; 6 - 2 A. DeMinaur (AUS) - M. BERRETTINI (ITA)...Si, non sipiù: il claim torna d'attualità anche nella sfida tra Berrettini e. Il tempo di un set dominato dall'italiano e dello scorcio di un secondo set in perfetto equilibrio. ...

Wimbledon: Fantastico Berrettini! Doma un ottimo Zverev in tre set, è negli ottavi vs. Alcaraz LiveTennis.it

Matteo Berrettini avanza a Wimbledon e Melissa Satta in tribuna fa il tifo e soffre trattenendo quais il fiato, in una sorta di apnea, per lui. Il tennista ...WINBLEDON. «Se giochi così, puoi vincere il torneo». L’ha detto Sascha Zverev, stringendo la mano a Matteo dopo i tre set con cui il campione ritrovato lo ha spedito a casa al terzo turno di Wimbledon ...