Zverev | retroscena con Berrettini | la frase che gli ha detto a rete

A testimoniare il suo ottimo stato di forma è stata la vittoria contro, battuto in tre set, che gli ha consegnato il pass per gli ottavi di finale ...Il rovescio, nuovamente solido sia bimane che in slice, è in evidente crescita e sarà fondamentale per il match odierno di terzo turno contro Alexander(vincitore in quattro set, senza ...A testimoniare il suo ottimo stato di forma è stata la vittoria contro, battuto in tre set, che gli ha consegnato il pass per gli ottavi di finale ...

Retroscena Berrettini, cosa gli ha detto la mamma prima di Zverev Corriere dello Sport

Il tedesco, battuto ed eliminato al terzo turno di Wimbledon dal tennista romano, ha svelato un dettaglio nella conferenza stampa dopo il match ...Il romano è in evidente crescita e sarà fondamentale per il match odierno di terzo turno contro Alexander Zverev ...