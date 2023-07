Zanetti | «Per Suarez l’Inter era famiglia | rapporto speciale con lui»

Leggi su inter-news

(Di domenica 9 luglio 2023) Il vicepresidente del, ricorda. Da leggenda a leggenda. Pupi ha dolci parole nei confronti del mito nerazzurro, da poco scomparso? Javiersu Sky Sport 24 ha ricordato Luis: «Giorno triste per tutti gli interisti, per tutti coloro che amano il calcio. In campo era un giocatore straordinario, che piacere sentire lui, Mazzola quando parlavano delle coppe vinte. Io avevo uncon Luisito, fu uno dei primi a credere in me. Venne in Argentina a vedermi con Mazzola e Angelillo. Giorno triste, perché ci lascia una persona straordinaria. Sentirlo parlare nei confronti del nostro club era bellissimo, ci teneva molto. La sua appartenenza al club, si sentiva orgoglioso e ...