Yellen tende la mano a Pechino | ora relazioni Usa - Cina più solide

La segretaria al Tesoro Janetchiude così, con una conferenza stampa all'ambasciata americana a Pechino il suo viaggio . Quattro giorni, dieci ore complessive di discussioni, talvolta anche ...: le due economie comunichino fra loro "Nel mezzo di un complicato outlook economico globale, c'è un urgente bisogno che le due maggiori economie comunichino da vicino e si scambino opinioni ...... soprattutto americana, chea limitare i rapporti commerciali con Pechino anche per dare un ... Secondo il Washington Post," convinta che il decoupling con la Cina sarebbe "disastroso" ...

Yellen tende la mano a Pechino: ampio spazio per aumentare l’interscambio, fondamentale ... Il Sole 24 ORE

Farsi la guerra, fa capire Yellen, non ha senso, c'è appunto spazio per tutti. Sicuramente per le due superpotenze che pur gravate da "significativi disaccordi", hanno però entrambe l'interesse a non ...Il segretario di Stato Usa in visita al vice premier He Lifeng: record nel commercio bilaterale 2022, si evitino malintesi ...