Xbox Game Pass | torna il periodo di prova economico

(Di domenica 9 luglio 2023) Dopo averci rinunciato,di nuovo ad attirare nuove reclute al bacino d’utenza diil(quasi) gratis Non dubitiamo che la decisione di alzare il prezzo disia stata sofferta, ma forse è per questo che ai fan del titano di giada dopo il bastone serve una carota: nello specifico, il ritorno in pompa magna deldi. Il servizio ha di sicuro attirato non poca attenzione da parte dell’industria. Il presidente di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha dichiarato che “nessun publisher apprezza il modello di business”. Strano, allora, che Miles Jacobson (a capo di Sports Interactive, divisione di Sega a cui dobbiamo Football Manager) abbia ...

Exoprimal uscirà il 14 luglio e, oltre che per, PlayStation e PC, sarà disponibile al lancio anche suPass. Una presentazione è prevista per il 10 luglio alle 1:30 italiane e promette nuovi ...2 condivisioni Condividi Tweet Adamo Genco FONTE Notizie Relazionate NBA 2K24 Giochi Articolo Fifa 23 disponibile da oggi su EA Play,e PCPass 24 16 Maggio 2023

Gli utenti di XBox potranno nuovamente usufruire dell’offerta per acquistare l’abbonamento al Game Pass per solo un dollaro, anche se quest’offerta al momento è disponibile solo per le sottoscrizioni ...Luglio 2023 porta una nuova mandata di giochi su Xbox Game Pass, con alcuni titoli di profilo molto alto e altre novità assortite tra le quali spicca GTA V.