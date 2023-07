Xavier Dolan | una lettera per spiegare il suo addio al cinema

(Di domenica 9 luglio 2023)ha deciso di direal, notizia circolata negli scorsi giorni e che ora ha avuto unadi spiegazione da parte del regista: scopriamo insieme i passaggi principali In questi giorni si sta parlando molto della dichiarazione del registache ha colpito molto il mondo del: il regista ha infatti dichiarato di voler abbandonare il mondo delperché amareggiato dal fatto che si impegna molto per film che nessuno vede. Una dichiarazione che ha sicuramente colpito gli appassionati diche apprezzano i suoi film profondi, concettuali e di riflessione e che credono di conseguenza che il suo ritiro come regista sia una grande perdita. Il regista ha deciso ...

, giovane talento canadese legato a pellicole come Mommy ed È solo la fine del mondo, ha sul serio deciso di dire addio al mondo del ...... delle più varie generazioni, ricordiamo Denys Arcand, François Girard, Denis Villeneuve, Denis Côté,e lo stesso Vincent Biron, che qui dirige la fotografia ), ed è arrivato in concorso ...Dopo l'intervista a El Pais,ritorna sul suo addio al cinema. O meglio, ai film. Perché "potrei ancora girare la serie in cui sono coinvolto". Un'intervista sul cinema d'autore che ha ...

Xavier Dolan dopo la sua dichiarazione di voler abbandonare il mondo del cinema, ha scritto una lettera ai fan, per spiegare la sua posizione.Il governo coreano ha grandi progetti per attirare più stranieri a visitare la Corea del Sud. Innanzitutto, da questo mese al prossimo, ci saranno circa 700 biglietti aerei in palio! Ulteriori informa ...