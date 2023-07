WWE | Mike Bennet parla di un’idea accantonata per “The Fiend”

(Di domenica 9 luglio 2023) La carriera di Bray Wyatt in WWE è stata piena di alti e bassi. Da grandi piani per la sua gimmick nel 2019 al rilascio di luglio 2021, fino al bellissimo ritorno nell’ottobre 2022 che, tuttavia, non ha ancora portato ad una vera e propria evoluzione della sua figura. Nonostante la lunga e inspiegabile assenza, Wyatt resta comunque un wrestler molto amato dai fan, che sperano di rivederlo al più presto sul ring.svela una bizzarra idea, in seguito scartata Intervistato a metro.co.uk, noto comeKanellis durante il suo periodo in WWE, hato del modo in cui il team creativo avrebbe voluto evolvere il personaggio di “The” nel 2019. “All’inizio, quando Bray Wyatt si è trasformato in The, Vince ...

WWE: Michael Cole “impazzisce” durante Money in the Bank (VIDEO) Spazio Wrestling

The WWE Universe was pleasantly surprised and ecstatic when Shawn ... Sometimes an outfit is all about perspective. When you see Mike Shaw, the former Canadian giant - Makhan Singh dressed like Milla ...Wrestling video games play fast and loose with their rosters, often featuring playable characters who weren't real-life wrestlers.