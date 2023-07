Woods conquista il Puy de Dome | Vingegaard in giallo

Leggi su ildenaro

(Di domenica 9 luglio 2023) PUY DE DO’ME (FRANCIA) (ITALPRESS) – Michaelil Puy de Dòme. Il corridore canadese della Israel – Premier Tech recupera nel finale su Matteo Jorgenson (Movistar Team) – quasi 50 chilometri di fuga – e vince in solitaria sull’arrivo in salita (pendenza di circa il 13%). Sul podio il francese Pierre Latour (TotalEnergies) e lo sloveno Matej Mohoric (Bahrain Victorious). Giornata interessante anche per gli uomini di classifica, a circa 1,5 chilometri dal traguardo Tadej Pogacar ha staccato la maglia gialla Jonas, il danese della Jumbo Visma ha comunque difeso la maglia gialla, ma lo sloveno hato 8?: ora il distacco tra i due è di 17?. Domani il primo dei due giorni di riposo, poi si ripartirà martedì con la decima tappa, la Vulcania-Issoire di 167,5 chilometri. – foto LivePhotoSport – ...