Wimbledon | Matteo Berrettini | “Con Alcaraz sarà una grande lotta Non ero sicuro di venire a Londra”

Leggi su oasport

(Di domenica 9 luglio 2023)non vuol fermarsi. Il tennista italiano ha sconfitto nel terzo turno del torneo diil tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 6-3 7-6 (4) 7-6 (5) e si è meritato l’accesso agli ottavi di finale. Per la terza volta in carriera in questo Slam,ha raggiunto questo traguardo e nel quarto turno giocherà contro il n.1 del mondo, Carlos. Le emozioni nel romano sono molte, visti i tanti problemi fisici dell’ultimo periodo e anche la crisi dal punto di vista personale che ha dovuto affrontare, arrivando a “odiare” quel che faceva, ovvero giocare a tennis. Ne ha parlato in conferenza stampaai microfoni dei colleghi stranieri. Si è partiti con riferimento alle parole di Zverev che ha lodato, ritenendo che sia in ...