Wimbledon | Jannik Sinner doma Galan in un match ruvido e accede ai quarti per il secondo anno di fila

(Di domenica 9 luglio 2023), per la seconda volta nella propria carriera, fa suo l’approdo aidi finale di, ripetendo quanto già fatto nel 2022. Superato con un 7-6(4) 6-4 6-3 d’autorità il colombiano Daniel Elahisul Court 1, e adesso per il numero 1 d’Italia ci sarà la sfida al russo Roman Safiullin, la sorpresa indubbiamente maggiore di tutto questo torneo (e che segna anche gli ennesimi interrogativi su Denis Shapovalov, o meglio sui desideri del canadese). Due ore e 36 minuti sono quelli necessari all’azzurro per andare tra i migliori otto. Che non possa definirsi unpropriamente facile lo si capisce subito: ci sono tre palle break a favore dinel primo set, che non vengono concretizzate, ma ne arrivano altrettante a favore di ...

LONDRA (INGHILTERRA) -Sinner ai quarti di finale del torneo di, terzo Slam stagionale in corso sull'erba dell'All England Club di Londra (montepremi di 44.700.000 sterline). L'italiano, numero 8 Atp e ...Sinner approda ai quarti del torneo di. Sull'erba del campo numero 1, l'azzurro, numero 8 al mondo, ha regolato nel quarto turno il colombiano Daniel Elahi Galan (85) in tre set, 7 - ...L'azzurro contro Galan cerca un posto nei quarti di finaleSinner a caccia dei quarti di finale a2023. L'azzurro, testa di serie numero 8, scende in campo sul Campo numero 1 contro il colombiano Daniel Elahi Galan nel match valido per gli ...

Wimbledon LIVE, Sinner-Galan 7-6 6-4 in diretta: il risultato della partita di tennis Fanpage.it

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner ai quarti di finale del torneo di Wimbledon, terzo Slam stagionale in corso sull’erba dell’All England Club di Londra (montepremi di 44.700.000 sterlin ...WIMBLEDON - L'azzurro vola ai quarti di finale per la seconda volta in carriera a Londra, la quinta a livello Slam. Il colombiano Galan si arrende con il punteg ...