Wimbledon | Jannik Sinner chiude la polemica | “Ho chiesto scusa all’arbitro Atteggiamento diverso da Parigi”

(Di domenica 9 luglio 2023) L’avventura diprosegue. L’altoatesino (n.8 del mondo) ha rispettato i pronostici e piegato il colombiano Daniel Elahi Galan (n.85 del ranking) con il punteggio di 7-6 (4) 6-4 6-3 negli ottavi di finale dei Championships. Una prestazione non brillantissima di, che però attraverso soprattutto gli aspetti mentali ha fatto la differenza rispetto al suo avversario. Sulla sua strada, tra due giorni, ci sarà il russo Roman Safiullin, a sorpresa vincitore del confronto con il canadese Denis Shapovalov. “Il primo set è andato via su un livello molto alto perché entrambi abbiamo servito bene e da fondo avevo buone sensazioni, solo che facevo fatica a rispondere specialmente sulla prima di servizio. Nel secondo parziale non ho iniziato nel migliore dei modi e, sapendo che lui stava servendo così, ...

