Wimbledon | Berrettini sorprende ancora e supera Zverev per 3 set a 0 Agli ottavi incontrerà il numero uno Alcaraz

(Di domenica 9 luglio 2023) Dalle lacrime di tristezza a quelle di gioia: Matteocontinua are se stesso e il pubblico e voladi finale a. Il tennista romano ha battuto per 3 set a 0 Alexander, dimostrando di amare l’erba di Londra che lo ha visto finalista nel 2021 contro Novak Djokovic. Il 27enne, reduce dal momento più difficile della propria carriera, hato il tennista tedesco col punteggio di 6-3, 7-6 (4), 7-6 (5) in due ore e 33? di gioco.affronterà iluno del ranking mondiale Carlos. Nel 2023è uscito al primo turnoAustralian Open e ai Master 1000 di Indian Wells e Miami, mentre si è ...

Wimbledon: Berrettini qualificato agli ottavi, ora trova Alcaraz

