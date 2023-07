Wimbledon 2023 | Swiatek annulla due palle match e un’ora dopo batte Bencic | ai quarti c’è Svitolina

(Di domenica 9 luglio 2023) Igaall’inferno e ritorno sul centrale di. La numero uno al mondo riesce a vincere undurissimo contro la svizzera Belindanel quarto turno, in rimonta etre ore e quattro minuti, e soprattuttondo duenel secondo set. A livello fisico la polacca martella e in qualche modo riesce a venire a capo di una partita difficilissima, da applausi l’elvetica che a tratti ha giocato il suo miglior tennis: ma aici va, ottenendo il suo miglior risultato da queste parti. Nel primo set la polacca serve molto bene e dalla sua ha addirittura seibreak non sfruttate in tre diversi game, le ultime due valide anche come set point. La svizzera si ...

Una storia nella storia di un ragazzo che per la seconda volta consecutiva centra i quarti di finale di. Un traguardo raggiunto in passato, tra gli italiani in singolare maschile, ......57 - Rublev chiude 7 - 5 6 - 3 6 - 7(6) 6 - 7(5) 6 - 4 il suo match contro Bublik e conquista il suo primo quarto di finale a16:51 - Sinner ribalta il secondo set, nel quale era stato ...LONDRA (INGHILTERRA) " Jannik Sinner ai quarti di finale del torneo di, terzo Slam stagionale in corso sull'erba dell'All England Club di Londra (montepremi di 44.700.000 sterline). L'italiano, numero 8 Atp e ottava testa di serie, si è imposto sul colombiano ...

Wimbledon 2023, Sinner-Galan: il risultato, Jannik ai quarti Adnkronos

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale del tabellone di singolare maschile del torneo di Wimbledon 2023: l'azzurro ha incamerato altri 180 punti per il ranking ATP, per totali 360 dall' ...