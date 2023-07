Wimbledon 2023 | Svitolina | “E’ il secondo momento più felice della mia vita”

(Di domenica 9 luglio 2023) “È ilpiùmiadopo la nascita di mia figlia. Sullo 0-2 delset, ho sentito il vostro incoraggiamento e mi veniva quasi da piangere. Non stavo giocando il mio miglior tennis, quando ci stavo provando e volevo così tanto vincere questa partita. Ho giocato punto dopo punto, ho lottato per trovare un modo per vincere questa partita”. Lo ha detto Elinadopo la vittoria contro Azarenka agli ottavi di finale di: “Quando ho ricominciato a giocare non pensavo di mettere insieme due quarti di finale in tornei del Grande Slam e non pensavo che sarei andata dubito di nuovo bene sull’erba”. E sul concerto di Harry Styles al quale ha rinunciato: “Spero che almeno Harry abbia seguito il mio match”. ...

"Well, I hope Harry was watching" This was worth missing @Harry_Styles, right @ElinaSvitolina #pic.twitter.com/hqg3nrhaeT(@) July 9,C'è però una nota ...Mirra Andreeva, 16 anni, è la sorpresa di. La teenager russa, proveniente dalle qualificazioni, ha battuto Anastasia Potapova per 6 - 2, 7 - 5 e vola agli ottavi del singolare femminile, conquistando un posto nella seconda ..."Non ho ancora realizzato " dice " di aver raggiunto i quarti di finale a, alla mia prima ... 9 luglio

Wimbledon 2023, Sinner-Galan: il risultato, Jannik ai quarti Adnkronos

Il tennista americano è entrato in top-100 a quasi 27 anni e a inizio giugno odiava i prati, poi ha vinto Maiorca e ora è agli ottavi dei Championships, dove affronterà Tsitsipas ...WIMBLEDON 2023 - Gran sospiro di sollievo per la campionessa di Parigi Iga Swiatek, che approda per la prima volta ai quarti di Wimbledon.