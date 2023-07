Wimbledon 2023 | sorpresa Andreeva | chi è la 16enne russa

(Di domenica 9 luglio 2023) La giovanissima vola agli ottavi di finale Mirra, 16 anni, è ladi. La teenager, proveniente dalle qualificazioni, ha battuto Anastasia Potapova per 6-2, 7-5 e vola agli ottavi del singolare femminile, conquistando un posto nella seconda settimana del torneo sull’erba dell’All England Club. La numero 102 del ranking Wta è la terza giocatrice più giovane, nell’era open, ad approdare tra le ‘last 16’ dopo Kim Clijsters nel 1999 e Coco Gauff nel 2019. La giovanissima è nata a Krasnoyarsk, ha cominciato a giocare all’età di 6 anni a Sochi e si è trasferita in Francia, dove viene allenata da Jean-René Lisnard e Jean-Christophe Faurel. La sua superficie favorita è la terra battuta ma asta dimostrando che anche l’erba le piace. “Sono una ...

LONDRA (Inghilterra) - Negli ottavi di finale del torneo il russo Andrey Rublev ha battuto il kazako Alexander Bublik, l'altro russo Roman Safiullin ha eliminato il canadese Denis Shapovalov, l'...Iga Swiatek all'inferno e ritorno sul centrale di. La numero uno al mondo riesce a vincere un match durissimo contro la svizzera Belinda Bencic nel quarto turno, in rimonta e dopo tre ore e quattro minuti, e soprattutto annullando due palle ...Mirra Andreeva, 16 anni, è la sorpresa di. La teenager russa, proveniente dalle qualificazioni, ha battuto Anastasia Potapova per 6 - 2, 7 - 5 e vola agli ottavi del singolare femminile, conquistando un posto nella seconda ...

Wimbledon 2023: Swiatek si salva con Bencic. Svitolina torna nei quarti, avanti anche Pegula e Vondrousova OA Sport

Il tennista americano è entrato in top-100 a quasi 27 anni e a inizio giugno odiava i prati, poi ha vinto Maiorca e ora è agli ottavi dei Championships, dove affronterà Tsitsipas ...WIMBLEDON 2023 - Gran sospiro di sollievo per la campionessa di Parigi Iga Swiatek, che approda per la prima volta ai quarti di Wimbledon.