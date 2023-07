Wimbledon 2023 | Sinner vince anche secondo set | ottavi di finale | match live

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 9 luglio 2023) (Adnkronos) – Jannika caccia dei quarti di. L’azzurro, testa di serie numero 8, scende in campo sul Campo numero 1 contro il colombiano Daniel Elahi Galan nelvalido per glidi. Il servizio detta legge in avvio di: niente palle break, 1-1 per rompere il ghiaccio.potrebbe dare la prima scossa alnel terzo game, quando ha a disposizione ben 3 palle break: l’azzurro non ne sfrutta nessuna e Galan si salva (2-1). Sotto 2-3, èa dover annullare 2 break point (3-3) nel primo set che, senza altri squilli, arriva al 5-5.spreca un’altra chance per strappare il servizio al rivale e deve rifugiarsi nel ...