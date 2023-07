Wimbledon 2023 | Sinner stacca il pass per i quarti di finale | sconfitto in tre set Galan

Leggi su sportface

(Di domenica 9 luglio 2023) Janniksupera in tre set Daniele si qualifica per ididi, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Successo meno agevole del previsto per l’azzurro, che si è imposto con il punteggio di 7-6 6-4 6-3 dopo 2h37?. La svolta del match è arrivata quando Jannik ha finalmente concretizzato la prima palla break, dopo averne mancate ben 15. A partire dal 2-4 nel secondo parziale, ha dunque inanellato un parziale di 7 giochi a 0 che di fatto ha tagliato le gambe al colombiano, mettendo un punto esclamativo sul match.ha perciò conquistato la vittoria e raggiunto per il secondo anno consecutivo isui prati di Church Road. Il suo prossimo avversario sarà il russo ...