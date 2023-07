Wimbledon 2023 | risultati oggi domenica 9 luglio | tutte le partite in programma

Leggi su sportface

(Di domenica 9 luglio 2023) Ecco idileinnella giornata di, che chiude la prima settimana dei Championships. Al via gli ottavi di finale con Novak Djokovic atteso dal polacco Hubert Hurkacz, per l’Italia c’è Jannik Sinner a caccia dei quarti da favorito contro il colombiano Galan. Nel tabellone femminile interessante incrocio tra la numero 1 al mondo Iga Swiatek e la svizzera Bencic, di scena come secondo match sul Centre Court dopo uno scoppiettante Rublev-Bublik.E COPERTURA TABELLONE MASCHILE TABELLONE FEMMINILE MONTEPREMI CENTRE COURT ore 14.30 – (7) Rublev vs (23) Bublik a seguire – (1) Swiatek vs (14) Bencic a seguire – (19) Hurkacz vs (2) Djokovic CAMPO 1 ore 14 – (4) Pegula ...