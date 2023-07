Wimbledon 2023 | oggi Sinner in campo negli ottavi contro Galan

(Di domenica 9 luglio 2023) (Adnkronos) – Domenica dedicata aglidi finale a, dove nel tabellone c'è Jannik. L'altoatesino affronterà sul1 il colombiano Daniel Elahia caccia di un posto nei quarti per il secondo anno di fila. Tra gli altri match di giornata, l'attenzione è rivolta all'insidiosa sfida di Novak Djokovic che sul Centrale affronterà Hubi Hurkacz, reduce dalla vittoria al terzo turno con Lorenzo Musetti. La partitasarà il secondo in programma a partire dalle ore 14.00 italiane sul Court 1,dotato di copertura, dove quindi si giocherà in qualsiasi condizione meteo. Ad aprire il programma sarà il match tra la statunitense Jessica Pegula e l’ucraina Lesia Tsurenko. Appuntamento con ...

Alcaraz prosegue il suo cammino in quel die lo fa con una vittoria molto sofferta nel match contro il sudamericano Nicolas Jarry . Il cileno è uno degli uomini più in forma in questo...Il riconoscimento del tedesco dopo la sconfitta. Berrettini risponde: "Ha detto così Mi fa piacere, lo ringrazio. In campo mi sento bene". Londra (Inghilterra) 07/07// foto Panoramic/Image Sport nella foto: Matteo Berrettini ONLY ITALY Ieri Matteo Berrettini ha battuto Sascha Zverev in tre set dopo un match perfetto. Ora è agli ottavi di:

Matteo Berrettini si è qualificato per gli ottavi di finale del singolare maschile di Wimbledon battendo il tedesco Alexander Zverev per 6-3 7-6 7-6. Prossimo avversario del tennista ...Matteo Berrettini avanza a Wimbledon e Melissa Satta in tribuna fa il tifo e soffre trattenendo quais il fiato, in una sorta di apnea, per lui. Il tennista ...