Wimbledon 2023 | oggi Sinner in campo negli ottavi contro Galan

(Di domenica 9 luglio 2023) Tra gli altri match di giornata, sfida tra Djokovic e Hurkacz Domenica dedicata aglidi finale a, dove nel tabellone c’è Jannik. L’altoatesino affronterà sul1 il colombiano Daniel Elahia caccia di un posto nei quarti per il secondo anno di fila. Tra gli altri match di giornata, l’attenzione è rivolta all’insidiosa sfida di Novak Djokovic che sul Centrale affronterà Hubi Hurkacz, reduce dalla vittoria al terzo turno con Lorenzo Musetti. La partitasarà il secondo in programma a partire dalle ore 14.00 italiane sul Court 1,dotato di copertura, dove quindi si giocherà in qualsiasi condizione meteo. Ad aprire il programma sarà il match tra la statunitense Jessica Pegula e ...

...5 giorni consecutivi di match Matteo oggi osserverà il primo giorno di riposo del suo: "... 9 luglioInfine un commento sulla connazionale Andreeva , a 16 anni ancora in corsa a. ' Da tanti tornei supera le qualificazioni e vince partite nei main draw: è eccezionale, ma questo spiega ...Il video degli highlights del match valevole per il terzo turno dicon Matteo Berrettini che gioca una partita meravigliosa e batte in tre set Alexander Zverev in una partita emozionante. Il punteggio finale recita 6 - 3 7 - 6(4) 7 - 6(5) con il romano ...

Il nonnulla che fa di Matteo un vincente la Repubblica

Matteo Berrettini non vuol fermarsi. Il tennista italiano ha sconfitto nel terzo turno del torneo di Wimbledon il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 6-3 7-6 (4) 7-6 (5) e si è meritato l'acc ...Un match senza sbavature, malgrado un avversario pericoloso e una sospensione per pioggia che interrotto per qualche minuto la magia: "Nel primo game ho ...