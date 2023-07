Wimbledon 2023 | Medvedev | “Posso giocare bene anche su erba”

(Di domenica 9 luglio 2023) Daniiltorna agli ottavi di finale died eguaglia il suo miglior risultato ai Championships. “se dico che non mi piace l’qui. E’ stato il mio peggior Slam e quindi sono più motivato. Dopo gli Australian Open del 2022 non ho avuto grandi tornei e quindi voglio cambiare le cose“. Il russo è apparso molto determinato dopo la vittoria su un ottimo Fucsovics. “Sono riuscito a ribaltare la partita, ora c’è Lehecka che è un avversario molto pericoloso. Su terra edgioco menorispetto al cemento ma voglio arrivare in fondo econtro i miglioriqui ed è un’altra occasione per me”. Infine un commento sulla connazionale Andreeva, a 16 anni ...

Domenica dedicata agli ottavi di finale a, dove nel tabellone c'è Jannik Sinner. L'altoatesino affronterà sul Campo 1 il colombiano Daniel Elahi Galan a caccia di un posto nei quarti per il secondo anno di fila. Tra gli altri ......Alcaraz prosegue il suo cammino in quel die lo fa con una vittoria molto sofferta nel match contro il sudamericano Nicolas Jarry . Il cileno è uno degli uomini più in forma in questo...Il riconoscimento del tedesco dopo la sconfitta. Berrettini risponde: "Ha detto così Mi fa piacere, lo ringrazio. In campo mi sento bene". Londra (Inghilterra) 07/07// foto Panoramic/Image Sport nella foto: Matteo Berrettini ONLY ITALY Ieri Matteo Berrettini ha battuto Sascha Zverev in tre set dopo un match perfetto. Ora è agli ottavi di:...

Wimbledon 2023, oggi Sinner-Galan e Djokovic-Hurkacz in campo: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis Fanpage.it

Matteo Berrettini si è qualificato per gli ottavi di finale del singolare maschile di Wimbledon battendo il tedesco Alexander Zverev per 6-3 7-6 7-6. Prossimo avversario del tennista ...Matteo Berrettini avanza a Wimbledon e Melissa Satta in tribuna fa il tifo e soffre trattenendo quais il fiato, in una sorta di apnea, per lui. Il tennista ...