Wimbledon 2023 in DIRETTA | tutti i LIVE delle partite

(Di domenica 9 luglio 2023) Tutte ledi, terzo Slam della stagione al via sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. I Championships prendono il via e promettono di regalare tante emozioni, un giorno dopo l’altro. Si inizia lunedì 3 luglio con i primi incontri dei due tabelloni principali, con Iga Swiatek e Carlos Alcaraz che partono da teste di serie numero uno. Di seguitodegli incontri di queste due settimane sui prati londinesi. PROGRAMMA E COPERTURA MONTEPREMI TABELLONEMASCHILE TABELLONEFEMMINILE LE DIRETTE GIORNO PER GIORNO DOMENICA 9 LUGLIO4T: SINNER-GALAN4T: DJOKOVIC-HURKACZ SABATO 8 LUGLIO3T: BERRETTINI-ZVEREV VENERDI’ 7 ...

Il Matteo ritrovato: Berrettini schiaccia Zverev in tre set e vola agli ottavi di08 Luglio"Non so come sia successo. Forse è merito di un posto speciale come questo", la butta lì ...Classe, tradizione e match che scrivono la storia del tennisin diretta streaming su NOW Clicca qui e scopri tutte le offerte attive IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA Ti ...Matteo Berrettini commenta con queste parole il successo su Zverev che gli spalanca le porte degli ottavi di finale di. Un successo importante non soltanto per il torneo, ma perchè per l'...

Wimbledon 2023 oggi: orari domenica 9 luglio, ordine di gioco, programma, tv, streaming, italiani in campo OA Sport

Matteo Berrettini è tornato in campo al torneo di Wimbledon. La speranza del tennista romano è che l’ennesimo infortunio agli addominali sia alle spalle Una crisi di cui fino a qualche giorno fa non ...4 ore di battaglia intense e durissime. Tutto l'impegno e la fatica è stato però vanificato in pochissimi punti. Alejandro Davidovich Fokina mastica amarissimo al termine del terzo turno a Wimbledon ...