Wimbledon 2023 | eccezionale punto di Rublev porta al match Point | ovazione per lui VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 9 luglio 2023) Unda pelle d’oca, unche è valso il. Stiamo parlando delmesso a segno daalla fine del quinto set: il russo, dopo aver giocato un ottimo scambio con l’avversario Bublik, si lascia andare ad una chiusura di dritto e in caduta. Standing ovation a. WE ARE GETTING GOOSEBUMPS FROM THIS'STHAT BROUGHT HIM TOIN THE FIFTH SET. AN INSANE. WOW.said it was just luck but man… this is PURE skills.#pic.twitter.com/fdXMPHnhNY — Relevant Tennis (@RelevantTennis) July 9,SportFace.