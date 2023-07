Wimbledon 2023 | Berrettini | “Fisicamente mi sento bene Alcaraz? Un esempio per chi lo guarda”

Leggi su sportface

(Di domenica 9 luglio 2023) Matteotorna a splendere sui campi die a regalarsi nuovamente un torneo da grande protagonista. L’ex finalista dei Championships è alla seconda settimana dopo la vittoria su Zverev. “Avere un’arma del genere come il servizio è importante ma dipende dall’approccio, se non ti sentinel momento importante lo sbaglierai. Credo che la chiave sia stato variare molto per non dare punti di riferimento“, il commento del tennista romano in conferenza stampa. Prossimo ostacolo sarà il primo favorito del seeding, lo spagnolo Carlos. “Lui è impressionante sotto tutti i punti di vista. A 19 anni sembra fatto e finito da parecchio tempo, ma soprattutto impressiona come gestisce tutto questo. Io non sono mai stato numero 1 ma un po’ di pressione la, lui se la gode. Anche ...