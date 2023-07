Wimbledon 2023 | Berrettini batte Zverev e va agli ottavi di finale

(Di domenica 9 luglio 2023) (Adnkronos) – Matteoil tedesco Alexnel terzo turno die si qualifica per glididel tabellone del singolare maschile, dove sfiderà lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo. Il romano supera, testa di serie numero 19, per 6-3, 7-6 (7-4), 7-6 (7-5) in 2h27’.gioca un primo set estremamente solido. Concede e annulla una sola palla break, sfrutta nell’ottavo game la chance di strappare il servizio all’avversario, che pure piazza quasi l’80% di prime palle, e si prende la frazione per 6-3. Il secondo set scivola via all’insegna dell’equilibrio, con il dominio dei servizi.non si procurano nessuna palla ...

