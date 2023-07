Wimbledon 2023 | Azarenka non dà la mano a Svitolina seguendo protocollo | il pubblico fischia

Leggi su sportface

(Di domenica 9 luglio 2023) Fischi da parte deldinei confronti di Victoria, rea di non aver dato laa Elinadopo il match perso agli ottavi. In realtà, la bielorussa, proveniente da un paese alleato della Russia, che a sua volta ha invaso l’Ucraina, ha seguito ilstabilito a livello politico nei rapporti tra i due paesi, per cui non sono consentite strette didopo i match per non alimentare tensioni. Gli spettatori, consapevoli o no, non hanno comunque gradito ed è partita una pioggia di fischi. SportFace.