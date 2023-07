Wimbledon 2023 | Alcaraz | “L’attenzione su di me non mi sorprende”

(Di domenica 9 luglio 2023) Carlossoffre ma evita i guai contro Jarry nel terzo turno di. Il numero 1 al mondo si ritrova a un passo dal quinto set ma approfitta di qualche sbavatura del cileno per riemergere e chiudere la contesa in quattro parziali. “Sono felice ma stanco allo stesso tempo. Questa partita mi ha dato fiducia e ogni partita che gioco sul Centrale è sempre migliore“. I riflettori sono puntati su di lui, manon sente pressione. “Non miperché conosco le mie capacità – prosegue – Ho lavorato duramente per essere qui, sapere che farò parte della storia di questo sport è qualcosa che non dimenticherò mai”. Il pubblico diha ‘adottato’dopo l’uscita di Murray e spera in una finale contro Djokovic. “Ma prima sono concentrato ...

...Alcaraz prosegue il suo cammino in quel die lo fa con una vittoria molto sofferta nel match contro il sudamericano Nicolas Jarry . Il cileno è uno degli uomini più in forma in questo...Il riconoscimento del tedesco dopo la sconfitta. Berrettini risponde: "Ha detto così Mi fa piacere, lo ringrazio. In campo mi sento bene". Londra (Inghilterra) 07/07// foto Panoramic/Image Sport nella foto: Matteo Berrettini ONLY ITALY Ieri Matteo Berrettini ha battuto Sascha Zverev in tre set dopo un match perfetto. Ora è agli ottavi di:...Tra gli altri match di giornata, l'attenzione è rivolta alla sfida tra Djokovic e Hurkacz Domenica dedicata agli ottavi di finale a, dove nel tabellone c'è Jannik Sinner. L'altoatesino affronterà sul Campo 1 il colombiano Daniel Elahi Galan a caccia di un posto nei quarti per il secondo anno di fila. Tra gli altri ...

Il tennista azzurro affronta il colombiano per strappare il pass per i quarti di finale: precedenti e tutto quello che c'è da sapere ...Quasi quattro ore di gioco e la sfida più dura del torneo per Carlos che sembra avere grandi favori da parte del pubblico. Non è ormai un segreto che tutti sognano la finale a Wimbledon tra Carlos e ...