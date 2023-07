WhatsApp Beta si aggiorna e semplifica la vita agli utenti di WhatsApp Web

Gli sviluppatori dicontinuano a spingere forte sulle nuove funzionalità da implementare nella nota app di ... A questo proposito, così come segnalato da WABeta Info, nella nuova versione...Con l'aggiornamentodiper Android 2.23.14.17, infatti, l'app aggiunge un nuovo strumento per gestire l'elenco delle chat, consentendo agli utenti di filtrare le loro conversazioni con ...Con l'obiettivo di migliorare l'esperienza utente,sta testando una serie di nuove funzionalità, tra cui filtri di conversazione e suggerimenti per gli adesivi. Nell'era digitale odierna, il progresso non conosce sosta., il ...

WhatsApp sta aggiungendo i filtri per le chat su Android TuttoAndroid.net

Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a creare aggiornamenti per il miglioramento dell'esperienza degli utenti.Che Whatsapp lavori costantemente per migliorare l'esperienza dei propri utenti è un dato di fatto. Di aggiornamenti nell'ultimo periodo se ne è parlato mol ...