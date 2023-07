Week end da paura | 4 morti nel casertano

Leggi su casertanotizie

(Di domenica 9 luglio 2023) Caserta. Quattroin quattro distinti incidenti avvenuti nelle strade della provincia di Caserta. È il pesante bilancio della notte appena trascorsa, in cui a perdere la vita sono stati un 18enne di Vitulazio, un 31enne di San Marcellino, un 32enne ghanese e un 65enne di Alife. Il primo incidente è avvenuto nel comune di Pastorano, sulla strada statale Appia, dove un ragazzo di 18 anni era in moto con la fidanzata quando si sarebbe scontrato con un’auto in uscita da un parcheggio. La dinamica è ancora in fase di accertamento. Il 18enne ha perso la vita, mentre la ragazza è ricoverata all’ospedale di Caserta in gravi condizioni. Un altro incidente è avvenuto a Castel Volturno, in località Pinetamare, sulla strada statale 7bis. Anche in questo caso è rimasta coinvolta una moto, sulla quale viaggiava un 31enne, sbalzato dalla sella a seguito dell’impatto con ...