WEC | 6h Monza | Toyota sbanca in Italia | 2° posto per Ferrari #50

(Di domenica 9 luglio 2023) Kamui Kobayashi/José Maria Lopez/Mike Conway vincono ala 6h del FIA World Endurance Championship. Seconda affermazione inper il tridente di#7, meritatamente a segno davanti a Nicklas Nielsen/Miguel Molina/Antonio Fuoco (AF Corse #50) ed a Paul Di Resta/Mikkel Jensen/Jean-Éric Vergne (Peugeot TotalEnergies #93). Il via è stato più che mai concitato con un contatto alla prima variante tra la#8 e la#51. Le due auto, rispettivamente in prima ed in seconda posizione nel Mondiale, hanno perso posizioni sin da subito, mentre il britannico Mike Conway (#7) tentava subito di allungare sull’iberico Miguel Molina (#50). Presente tra i migliori anche il danese Mikkel Jensen (Peugeot #93), abile ...