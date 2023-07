Wax svela quali sono stati i momenti più difficili vissuti ad Amici 22 e cosa gli ha insegnato l’esperienza nel talent

Leggi su isaechia

(Di domenica 9 luglio 2023) La ballerina Matteo Lucido, in arte Wax, protagonista della ventiduesima edizione didi Maria De Filippi, si è raccontato a Lorella Cuccarini. Intervistato in un episodio della rubrica Dimmi di te, uno dei format realizzati dalla coach diper il suo canale YouTube, l’ex allievo ha raccontato come si è presentato ai provini delshow. Come aveva già detto in passato, durante i casting non è stato granché educato: Ai provini c’è stato un momento di tensione. Ioentrato in maniera abbastanza arrogante, con tutta sincerità, e mitolto le scarpe.andato per presentarmi ma mipresentato in maniera un po’ strana. Ho incominciato con il piede sbagliato salutando con “Buongiorno signorine” e c’era Maria (De Filippi, ndr). Insomma, ...