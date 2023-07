“Voteremo a favore | vada avanti” Rosato sostiene il governo sulla giustizia

Leggi su iltempo

(Di domenica 9 luglio 2023) «Bisogna andarecon la riforma presentata dal ministro Carlo Nordio. Lane ha proprio bisogno per essere più efficiente, più giusta, più equa, per rispettare fino in fondo lo spirito garantista della nostra Costituzione, oggi spesso infranto da un utilizzo sbagliato, se non superficiale, delle informazioni di garanzia». Invita il Guardasigilli a non fermarsi, nella sua azione riformatrice, Ettore, deputato di Azione-Italia viva ed esponente del partito di Matteo Renzi. Onorevole,voterete dunque convintamente in Parlamento il disegno di legge Nordio? «Era nel nostro programma elettorale. Personalmente penso che ogni volta che la maggioranza fa una cosa condivisibile, va votata e sostenuta, ancora di più se questo è all'interno del tuo programma elettorale. Poi, nel dettaglio, con i ...