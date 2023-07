Volley | Mondiali U21 maschili 2023 | prima sconfitta per l’Italia | vince il Brasile

(Di domenica 9 luglio 2023)chiude con unalafase dei Campionati del Mondo under 21di. All’Isa Sport City Hall di Manama, in Bahrain, gli azzurri si sono arresi per 3-1 (25-18, 22-25, 25-22, 25-18) al, con il quale si giocavano ilto nella pool B dopo le prime due vittorie.proseguirà quindi il suo percorso nella Pool F, assieme ad Argentina e Belgio. La squadra di Battocchio è brava a reagire dopo il primo set, pareggiando il conto nel secondo e mettendo avanti la testa nel terzo con un +3 sino al 19-16. Ma i verdeoro rientrano, si aggiudicano la lotta punto a punto dal 22-22 e controllano senza eccessivi problemi nella quarta frazione, subito messa in cassaforte con l’allungo sul 7-2. Gli azzurrini torneranno in ...

Lo racconta bene Alessia Gennari , schiacciatrice dell' ImocoConegliano (che quest'anno ha vintoper club, Supercoppa Italiana, coppa Italia e scudetto) e della nazionale (con cui ha ...Tutto pronto per Italia - Brasile , partita valevole per la Pool B deiU21 dimaschile 2023 , in programma da venerdì 7 a domenica 16 luglio in Bahrein.

L'Italia è stata sconfitta dal Brasile per 3-1 (25-18; 22-25; 25-22; 25-18) ai Mondiali Under 21 di volley maschile, in corso di svolgimento a Manama (Bahrain). Dopo le comode affermazioni conquistate ...