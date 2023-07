VNL maschile 2023 volley | tutti i risultati e la classifica

(Di domenica 9 luglio 2023)e ladella VNL: ecco l’esito di tutte le partite. Laball Nations League torna con la stessa formula dello scorso anno: 16 squadre partecipanti, le migliori otto formazioni al termine delle tre settimane della fase preliminare accederanno alle Finali di Danzica (Polonia, 19-23 luglio). Al via anche l’Italia di Fefé De Giorgi, campione d’Europa e del mondo in carica, che proverà a migliorare la quarta posizione dello scorso anno per iniziare al meglio l’estate azzurra che culminerà con la rassegna continentale e i tornei di qualificazione olimpica. Di seguito, lae idi tutte le partite della VNLaggiornati in tempo reale. REGOLAMENTO ...

...(Fotogramma) L'Italia ha sconfitto il Giappone per 3 - 1 nella Nations League di volley... nelle Filippine, e del nono successo stagionale in questa edizione della. La nazionale è ora al ...Lainizia molto presto, e ci costringe ad avere un gruppo allargato, cosa molto interessante perchè permette soprattutto nella prima settimana di aggiungere ragazzi giovani e in questahanno ...Parole di felicità, che infondono entusiasmo, ma che proiettano lo sguardo della Nazionale Italiana di Volleya pensare alle Finals in Polonia dopo i grandi risultati nella2023. A parlare di quello che è stato e di quello che sarà è stato il CT Fefè De Giorgi che ha sottolineato la sua felicità ...

LIVE – Italia-Giappone 3-1 (29-27, 28-26, 23-25, 25-20): VNL maschile 2023 IN DIRETTA SPORTFACE.IT

L’Argentina lascia un punto nella sfida con l’Iran, che ricordiamo gioca senza alcuni dei suoi titolari e non ha in panchina il suo ct, a cui non sono stai concessi i visti per entrare negli States, e ...Gli Azzurri chiudono al meglio la week 3 in Volleyball Nations League conquistando 4 vittorie su 4. Quarti di finale in programma il 19 e 20 luglio ...