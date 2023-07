Viva Rai2! | Fiorello | “La Rai pronta a dare soldi ai condomini di via Asiago? Tutto falso Se il programma si rifarà | non sarà più lì”

(Di domenica 9 luglio 2023)non ci sta e, con in mano gli articoli di giornale pubblicati questa mattina secondo cui la Rai sarebbeindennizzi ai residenti di viapur di fare una nuova stagione del suo show “”, smentisce categoricamente ogni ipotesi, bollando quanto riferito come strumentalizzazioni. Lo fa in un video pubblicato una manciata di minuti fa sul suo profilo Instagram: “Finiamola con tutte queste polemiche e strumentalizzazioni,se si dovesse fare SICURAMENTE non si farà a Via!”, le sue parole. Quindi, dopo aver rinnovato ancora una volta le sue scuse per il disturbo arrecato ai residenti della via dove ogni mattina, dal 5 dicembre 2022 al 9 giugno scorso, ha registrato la sua nuova ...

Il caso di Fiorello e 'Rai 2 , ancora in dubbio a causa delle proteste di alcuni condomini di via Asiago, continua a tenere banco in Rai. Con Viale Mazzini che oggi è intervenuta bollando come 'molto fantasiose' alcune ...Fiorello e il casocontinuano a tenere in apprensione la Rai : 'Questa mattina abbiamo letto ricostruzioni molto fantasiose in merito alla querelle! - residenti di Via Asiago . Non abbiamo mai ...Le voci si erano rincorse, e nelle scorse ore i residenti della via di Roma da dove si tengono le dirette del programma mattutino di Fiorello ,, avevano tirato un sospiro di sollievo: la ...

Fiorello e Viva Rai2!, scoppia il caso di Via Asiago. La Rai interviene Adnkronos

Lo showman ha rotto il silenzio sui social: “Non faremo Viva Rai2 in via Asiago” Dopo giorni di voci e opinioni che si sono rincorse sul web, ...Fiorello mette un punto alle polemiche: Viva Rai 2 dice addio a Via Asiago e forse anche a Rai 2 ...