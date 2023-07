‘Viva Rai2! | Fiorello chiede scusa ai residenti di via Asiago – Video

(Di domenica 9 luglio 2023) (Adnkronos) – “’ se si dovesse fare non si farà in via. Siamo alla ricerca di una nuova location. Se riusciremo a trovarla si farà il programma, se non riusciremo a trovarla entro novembre,’ sarà veramente solo un bel ricordo”. Lo ha dettoin unmessaggio pubblicato sui suoi profili social, gettando acqua sul fuoco delle polemiche sui fastidi creati agli abitanti di Viadalla trasmissione mattutina campione di ascolti nella precedente stagione.ha parlato di “strumentalizzazioni” da parte della stampa e ha rinnovato le sue scuse “agli abitanti di Viaper il danno e il fastidio arrecato. Veramente non pensavamo che il programma prendesse quella piega ...

! è nata lì e, anche se non si tratta di una location comoda, il primo varietà fatto per strada' difficilmente potrà trovare casa altrove", aveva dichiarato Fiorello a giugno, che sembrava ...O via Asiago o niente. Fiorello con i vertici Rai è stato categorico. Così, il morning show programma dell'anno per la Rai e non solo, per la prossima stagione rischia di saltare . Non a caso, Roberto Sergio, amministratore delegato Rai aveva detto alla ...Lo showman taglia corto sulla polemica che coinvolge i residenti di Via Asiago. L'ad Sergio: 'soldi del canone non per i condomini' Scoppia il caso '!'. A coinvolgere la trasmissione mattutina con protagonista Fiorello non una polemica legata alla rete di messa in onda o al palinsesto - in cui tra l'altro al momento non è stata ancora ...