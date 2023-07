Viva Rai2 | ancora caos intorno a Fiorello “Dalla Rai rimborsi ai residenti di via Asiago”

(Di domenica 9 luglio 2023)dubbi sul futuro di: il programma condotto danella bufera.Rai aiper salvare il format? Il futuro dicontinua ad essere avvolto dalle nubi. Nonostante il morning show disia stato uno dei punti di forza dell’ultima stagione televisiva, i dubbi sul ritorno sonotanti, come conferma anche il mancato ingresso della trasmissione nei palinsesti per il nuovo anno. Il motivo che maggiormente mette in bilico il format sono le proteste deidi via, stanchi di essere svegliati all’alba da schiamazzi e confusione derivantetrasmissione di ...

La nota di viale Mazzini: "Non ci prestiamo a strumentalizzazioni" Il caso di Fiorello e 'Rai 2', ancora in dubbio a causa delle proteste di alcuni condomini di via Asiago , continua a tenere banco in Rai. Con Viale Mazzini che oggi è intervenuta bollando come "molto fantasiose" ...Ora la Rai, secondo La Repubblica, sta contattando i residenti: quelli contrari al programma. 'Stanno contattando tutti i condomini. Pur di salvareRai 2, che non ci fa chiudere occhio,...Sembra proprio che il destino di! sia appeso a un filo o per meglio dire dipenda in tutto e per tutto dai condomini di via Asiago , la celebre via di Roma teatro delle registrazioni dello show mattutino di Fiorello . Già ...

L’azienda afferma che sono “fantasiose” le ricostruzioni su una querelle Viva Rai2-residenti, “Non c’è degrado” ...C’è chi, in via Asiago a Roma, ha protestato per la presenza del programma mattutino di Fiorello: un vero e proprio show per strada tra ...