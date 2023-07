“Vietato ridere di Calimero” Il prof e la lezione sulla cancel culture

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 9 luglio 2023) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/07/bassani completo.mp4 Alla Ripartenza 2023, l’intervento delessor Luigi Marco Bassani, autore del libro “Tolleranza” edito da Liberilibri. Clicca qui per acquistare il libro Tolleranza “Il percorso storico e dottrinario che Bassani intraprende per analizzare il concetto di “tolleranza” mostra con chiarezza come molti pensatori politici abbiano posto questo ideale al centro delle loro costruzioni intellettuali. In realtà, su di esso poggia le sue fondamenta l’intera storia moderna occidentale, in un alternarsi di adesioni e tradimenti. Ai nostri giorni la tolleranza è ormai al cuore di un paradosso. È infatti proprio nel suo nome che si consolida quel­l’ideologia woke, la quale, pur spacciandosi per una sua nuova rinvigorita forma, reprime ogni opinione davvero divergente dando vita, al contrario, soltanto a ...