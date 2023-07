Video Wimbledon | Sinner batte Galan 7 - 6 6 - 4 6 - 3 | gli highlights

(Di domenica 9 luglio 2023) Nella gara degli ottavi di finale del torneo di tennis di, Janniksupera per nbsp;7 - 6 6 - 4 6 - 3e accede ai quarti. Guarda ilcon glidel ...

Nella gara degli ottavi di finale del torneo di tennis di, Jannik Sinner supera per nbsp;7 - 6 6 - 4 6 - 3 Galan e accede ai quarti. Guarda ilcon gli highlights del ......6 - 7(5) 6 - 4 il suo match contro Bublik e conquista il suo primo quarto di finale a16:... Ma riuscirĂ a giocare ancora come ieri [] IL PROGRAMMA COMPLETO DI OGGI Berrettini: "Sapevo di ...... prima, poi Silverstone . Tennis, Formula 1, ma soprattutto calcio, con il Chelsea che resta sullo sfondo. Non a caso un tifoso, oggi, ha fermato Dybala e facendogli ungli ha detto: ...

Wimbledon, Berrettini a Sky: "Mi sono ritrovato, mi godo ogni secondo". VIDEO Sky Sport

Il bulgaro affronterĂ Rune. Il russo piega il kazako che lo aveva battuto nella finale di Halle. Shapovalov k.o. con Safiullin ...Il tennista russo riesce con una prodezza a strappare un punto ormai certo al kazako: il prodigio manda in estasi il pubblico inglese e lascia di sasso lo stesso Bublik ...