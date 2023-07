Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 9 luglio 2023)DEL 9 LUGLIO ORE 19.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA A1 FIRENZE, UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA TERZA CORSIA STA PROVOCANDO CODE TRA ORTE E MAGLIANO SABINA VERSO. RESTANDO SULLA A1, MA NEL TRATTONAPOLI, ABBIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA COLLEFERRO E VALMONTONE, SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. E VERSOTRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SULLA A24TERAMO TRA VICOVARO MANDELA E TIVOLI. PRUDENZA PER CHI PERCORRE LA A12TARQUINIA PER UN INCENDIO SEGNALATO NEI PRESSI DEL KM 19+500 TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA; ATTENZIONE AL FUMO IN CARREGGIATA. SULL’AURELIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ARANOVA E ...