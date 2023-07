Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 9 luglio 2023)DEL 9 LUGLIO ORE 18.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO IN QUESTE ORE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, MA VEDIAMO LA SITUAZIONE NEL DETTAGLIO: SULLA A1NAPOLI CODE TRA COLLEFERRO E VALMONTONE; SULLA A12TARQUINIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA CERVETERI-LADISPOLI; IN VIA AURELIA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA ARANOVA E IL RACCORDO; SULLA PONTINA PERMANGONO LE CODE TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA PONTINA E APPIA. E CONCLUDIAMO CON LA LITORANEA, RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA CAPOCOTTA E MARINA DI ARDEA. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO Servizio fornito da Astral