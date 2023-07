Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 9 luglio 2023)DEL 9 LUGLIO ORE 17.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1NAPOLI, PER LAVORI, SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE IN DIREZIONE. SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA E APPIA. SULLA VIA AURELIA, VERSO, TROVIAMO INCOLONNAMENTI NEI PRESSI DI PALIDORO E PIÙ AVANTI TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO. FILE SULLA PONTINA TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. PERMANGONO I RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA. CI SPOSTIAMO NEL BASSO, CODE SULLA FLACCA TRA PORTO SALVO E FORMIA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. DA ARIANNA CAROCCI E ...