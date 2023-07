Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 9 luglio 2023)DEL 9 LUGLIO ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL TRATTO URBANO DELLA A24 A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE SI SONO FORMATE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SULLA PONTINA, PER TRAFFICO INTENSO, ABBIAMO CODE A TRATTI TRA MONTE D’ORO E TOR DE’ CENCI IN DIREZIONE DEL RACCORDO. ANCORA RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. CI SPOSTIAMO NEL VITERBESE CODE SULLA STRADA PROVINCIALE 39 VALLE DI VICO NEI PRESSI DI PUNTA DEL LAGO NELLE DUE DIREZIONI. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO Servizio fornito da Astral