Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 9 luglio 2023)DEL 9 LUGLIO ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLACIRCONE AL MOMENTO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. UNICA ECCEZIONE LA LITORANEA, DOVE SI SEGNALANO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DIAMO UNO SGUARDO ALLE ALTRE NOTIZIE COME OGNI DOMENICA, ANCHE OGGI VIA DEI FORI IMPERIALI È ISOLA PEDONALE; PREVISTE DEVIAZIONI DI PERCORSO PER LE LINEE BUS DI ZONA. LAVORI SUI BINARI DEL TRAM IN PIAZZALE LABICANO: LE LINEE 2, 3, 5, 14 E 19 VIAGGIANO SU BUS SULL’INTERO ITINERARIO. LA CHIUSURA DEL CANTIERE È PREVISTA PER DOMANI, LUNEDÌ 10 LUGLIO. INFINE, SULLA LINEA METRE QUESTA SERA STOP AI LAVORI, I TRENI SONO REGOLARMENTE ATTIVI FINO AL TERMINE DEL ...